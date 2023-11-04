الطاير يكرم أبطال المواصلات الأكثر استخداماً للنقل الجماعي

كرّم معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الأشخاص الأكثر استخداماً لوسائل المواصلات العامة، من فئات الجمهور وأصحاب الهمم، وذلك في إطار احتفالات الهيئة بالذكرى الرابعة عشرة لإطلاق مبادرة "يوم المواصلات العامة"، التي تقام هذا العام تحت شعار: "الرياضة في طريقك"، وتزامناً مع الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس الهيئة.

وشمل التكريم ثلاثة فائزين عن فئتي الجمهور، وأصحاب الهمم، الذين استخدموا المواصلات العامة خلال آخر خمسة أعوام.

وهنأ معاليه المكرمين، وعبر عن تقديره للأشخاص، الذي جعلوا من وسائل النقل الجماعي، الوسيلة المفضلة لتنقلهم اليومي في إمارة دبي، مؤكداً حرص الهيئة على التشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي، وفق منظومة النقل الجماعي المتكاملة التي تتميز بها دبي، وتحقيق رؤيتها في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، من خلال تطوير منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ومستدامة ترتقي بخدمة المتعاملين للمستوى العالمي.

أبطال المواصلات العامة



وكرم معاليه ستة فائزين من "أبطال المواصلات العامة"، الأكثر استخداماً للمواصلات العامة، وشمل التكريم ثلاثة فائزين عن فئة أصحاب الهمم، وهم: ديرن باتيا: (8000) رحلة، وسالم السماحي: (7000) رحلة، ومحمد عبد القادر: (6750) رحلة، كما كرم ثلاثة فائزين عن فئة المستخدمين من الجمهور، وهم: محمد أبوبكر: (15900) رحلة، ومحمد أحمد زادا: (14422) رحلة، وسراج الدين عبدالقادر: (13900) رحلة.

وحصل الفائزين بالمركز الأول في الفئتين، على مليون نقطة "نول بلس" لكل فائز، والثاني على 700 ألف نقطة، والثالث على 500 ألف نقطة.

الرياضة في طريقك

وتواصل هيئة الطرق والمواصلات خلال الفترة الحالية احتفالاتها بيوم المواصلات العامة الرابع عشر تحت شعار: (الرياضة في طريقك)، بهدف إيصال رسالة إيجابية للمجتمع لتأكيد دور الهيئة في دعم الصحة العامة واللياقة البدنية لأفراد المجتمع من خلال تشجيعهم على التنقل باستخدام المواصلات العامة.

وخصصت الهيئة عدداً من المبادرات والأنشطة احتفالا بالمناسبة تتعلق بإطلاق مبادة "واجهة تحديد الموقع GPS CANVAS"، باستخدام المواصلات العامة وتشجيع الجمهور على استخدام خط السير نفسه، وإطلاق لعبة رقمية تفاعلية على الهواتف الذكية، للمشاركة في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض وتخفيف البصمة الكربونية.



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