دان أشوورث مدير الرياضة في نيوكاسل يونايتد: نيوكاسل يحقق في مخالفات تونالي



قال دان أشوورث مدير الرياضة في نيوكاسل يونايتد المنافس في دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي لكرة القدم إن المخالفات التي ارتكبها لاعب فريقه ساندرو تونالي فاجأت النادي وأكد أن نيوكاسل يجري تحقيقا داخليا بشأن انتقال لاعب الوسط الإيطالي.

وبسبب مخالفات تتعلق بقواعد المراهنات في إيطاليا عاقب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اللاعب الدولي (23 عاما) الشهر الماضي بالإيقاف 18 شهرا سيتم استبدال ثمانية أشهر منها بدورات علاجية بعد التوصل إلى اتفاق مع مكتب المدعي العام الاتحادي.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه وافق على طلب الاتحاد الإيطالي بتطبيق إيقاف اللاعب على مستوى العالم.

وانضم تونالي إلى نيوكاسل قادما من ميلان الإيطالي في يوليو

الماضي مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بنحو 70 مليون يورو (74 مليون دولار) وهو مبلغ قياسي بالنسبة للاعب إيطالي.

وسيغيب تونالي عن اللعب بقية الموسم كما أنه لن يشارك في بطولة أوروبا 2024 حال تأهل إيطاليا.

وقال أشوورث لوسائل إعلام بريطانية "كانت صدمة ثقيلة ومفاجأة كبيرة. التعامل معها كان شيئا جديدا علينا... أولا وقبل كل شيء تونالي بشر. كلنا في هذه الغرفة فعلنا أشياء لم يكن يتوجب علينا القيام بها أو أشياء نندم عليها".

وأضاف "كان التعاقد معه صفقة كبيرة بالنسبة لنا. (صفقة) لم نتوقعها. فلننظر إلى أنفسنا. هل كان بإمكاننا القيام بما هو أفضل؟ هل كان بإمكاننا أن نعرف؟ هل كان ينبغي أن نعرف؟ ومع مراجعة الإجراءات التي نقوم بها أرى أنني أقوم بعملي منذ 16 عاما ولم أتعرض لمثل هذا الموقف من قبل".

وردا على سؤال حول وجود فرصة لميلان لمعرفة هذا الأمر خلال التعاقد مع تونالي قال أشوورث "بالنسبة لي من الصعب حقا معرفة ما تفعله الأندية الأخرى أو ما لا تعرفه.

"كل ما يمكننا فعله هو مراقبة تحقيقاتنا وإجراءاتنا الداخلية. إنه سؤال يصعب علي الإجابة عليه، أنا لا أعرف وحسب".

وقال وكيل أعمال تونالي الشهر الماضي إن اللاعب كان يعاني من إدمان القمار.

وأشار أشوورث إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على علم بما يحدث وأن النادي يتعاون.

وتابع قائلا "لا يمكنني التنبؤ بالمستقبل فيما يتعلق بتطبيق الاتحاد الإنجليزي إيقافا إضافيا، يمكنني فقط التعامل مع الحاضر والحقائق".

ويستضيف نيوكاسل صاحب المركز السادس في الدوري الممتاز فريق أرسنال اليوم السبت ثم يتوجه إلى ألمانيا لمواجهة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

وقال أشوورث إن نيوكاسل "سيرحب" بميلان عندما يستضيفه في دوري أبطال أوروبا في ملعب سانت جيمس بارك في ديسمبر كانون الأول المقبل.

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