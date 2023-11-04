إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد: حفل عيد ميلاد راشفورد بعد هزيمة سيتي غير مقبول

قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الاحتفالات بعيد ميلاد مهاجم الفريق ماركوس راشفورد بعد ساعات من الهزيمة 3-صفر أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي "غير مقبولة".

وأقام الإنجليزي راشفورد الذي بلغ 26 عاما يوم الثلاثاء حفلا مخططا له سلفا في ملهى ليلي فخم بمانشستر يوم الأحد وهو تصرف لم يعجب مدرب يونايتد.

وقال تن هاج في مؤتمر صحفي أمس الجمعة "هذا أمر غير مقبول. أبلغته بذلك. اعتذر وهذا كل ما في الأمر".

وأضاف المدرب الهولندي "هو يرتكب خطأ لكن هذا لا يعني أنه (ليس) متعاونا. ارتكب خطأ واحدا.. خارج الملعب. أنا متأكد من أنه يقوم بكل شيء صحيح لمساعدة الفريق وتقديم الأداء المطلوب وتحقيق الفوز".

وقال المدرب الهولندي إن راشفورد جاهز لخوض مباراة اليوم السبت أمام فولهام بعد التعامل مع الواقعة داخليا.

ويحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري برصيد 15 نقطة بعد خوض 10 مباريات وبفارق 11 نقطة عن توتنهام هوتسبير متصدر الترتيب بينما يحتل فولهام المركز 14 برصيد 12 نقطة.

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