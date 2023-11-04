إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد: حفل عيد ميلاد راشفورد بعد هزيمة سيتي غير مقبول

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الاحتفالات بعيد ميلاد مهاجم الفريق ماركوس راشفورد بعد ساعات من الهزيمة 3-صفر أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي "غير مقبولة".
وأقام الإنجليزي راشفورد الذي بلغ 26 عاما يوم الثلاثاء حفلا مخططا له سلفا في ملهى ليلي فخم بمانشستر يوم الأحد وهو تصرف لم يعجب مدرب يونايتد.
وقال تن هاج في مؤتمر صحفي أمس الجمعة "هذا أمر غير مقبول. أبلغته بذلك. اعتذر وهذا كل ما في الأمر".
وأضاف المدرب الهولندي "هو يرتكب خطأ لكن هذا لا يعني أنه (ليس) متعاونا. ارتكب خطأ واحدا.. خارج الملعب. أنا متأكد من أنه يقوم بكل شيء صحيح لمساعدة الفريق وتقديم الأداء المطلوب وتحقيق الفوز".
وقال المدرب الهولندي إن راشفورد جاهز لخوض مباراة اليوم السبت أمام فولهام بعد التعامل مع الواقعة داخليا.
ويحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري برصيد 15 نقطة بعد خوض 10 مباريات وبفارق 11 نقطة عن توتنهام هوتسبير متصدر الترتيب بينما يحتل فولهام المركز 14 برصيد 12 نقطة.
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