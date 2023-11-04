تحت رعاية رئيس الدولة.. العرض العسكري حصن الاتحاد 9 يُقام غداً في جزيرة ياس

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،

يقام العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" في 5 نوفمبر 2023 في جزيرة ياس.



ويسلط العرض، الذي تنظِّمه وزارة الدفاع، الضوء على مستوى جـاهـزيـة القـوات المسـلحة الإماراتية، ويبرز ما تمتلكه من قدرات وتقنيات عسكرية متطورة.

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