تحت رعاية رئيس الدولة.. العرض العسكري حصن الاتحاد 9 يُقام غداً في جزيرة ياس

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
يقام العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" في 5 نوفمبر 2023 في جزيرة ياس.
ويسلط العرض، الذي تنظِّمه وزارة الدفاع، الضوء على مستوى جـاهـزيـة القـوات المسـلحة الإماراتية، ويبرز ما تمتلكه من قدرات وتقنيات عسكرية متطورة.
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