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تحت رعاية رئيس الدولة.. العرض العسكري حصن الاتحاد 9 يُقام غداً في جزيرة ياس

11/4/2023 7:23:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
يقام العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" في 5 نوفمبر 2023 في جزيرة ياس.

ويسلط العرض، الذي تنظِّمه وزارة الدفاع، الضوء على مستوى جـاهـزيـة القـوات المسـلحة الإماراتية، ويبرز ما تمتلكه من قدرات وتقنيات عسكرية متطورة.

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