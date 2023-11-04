باريس: مقتل 39 فرنسياً في إسرائيل وفقدان 9 آخرين خلال هجوم حماس



قتل 39 فرنسيا في إسرائيل وفقد 9 آخرون خلال هجوم حماس داخل الأراضي الإسرائيلية على ما أظهرت حصيلة جديدة لوزارة الخارجية الفرنسية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة "ارتفعت حصيلة الضحايا الفرنسيين إلى 39 قتيلا في الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل" في السابع من أكتوبر موضحة أن "تسعة مواطنين لا يزالون في عداد المفقودين" بعضهم رهائن لدى حماس في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة "نبذل قصارى جهدنا للإفراج عنهم. نحن على تواصل دائم مع كل عائلات مواطنينا المفقودين أو المحتجزين رهائن".

وقتل أكثر من 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين في الهجوم الذين شنته حماس على إسرائيل، معظمهم في اليوم الأول، بحسب السلطات الإسرائيلية فيما احتجزت حماس أكثر من 240 رهينة.

وتجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة منذ هجوم حماس، 9227 قتيلا، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، حسب وزارة الصحة في القطاع.

وغادر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر 34 فرنسيا برفقة أفراد من عائلاتهم غزة حيث أصيب المركز الثقافي الفرنسي بضربة إسرائيلية، على ما أفادت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا "الجمعة".

وقال الوزير الفرنسي المنتدب لشؤون التجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج أوليفييه بيشت لإذاعة "فرانس إنتر" إنه يتوقع خروج نحو خمسين فرنسيا "السبت".

وأضاف "نحن نسهر على إجلاء مواطنينا من غزة ... نحن ننشط لكي نتمكن من إجلاء كل فرنسي يرغب بالعودة إلى الوطن في أفضل الظروف الأمنية الممكنة".





اقرأ أيضاً:

الجيش الإسرائيلي يكشف سبب استهدافه سيارة إسعاف

هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الهجمات على غزة

وزارة الصحة في غزة تعلن عدد القتلى في قصف اسرائيلي لسيارة إسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء

إيطاليا "مستعدة" لعلاج الجرحى الفلسطينيين بمستشفياتها

وزارة الصحة في غزة : 20 قتيلاً في قصف مدرسة في شمال غزة





مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يكشف آخر المستجدات بشأن الإفراج عن الرهائن في غزة



ماينس الألماني ينهي عقد أنور الغازي بسبب منشورات دعماً لغزة

وزارة الصحة في غزة : 20 قتيلا في قصف مدرسة في شمال غزة



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز