المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية: هناك آلية متفق عليها لإدخال الوقود لغزة حين ينقطع

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قال المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية، في الشرق الأوسط، ديفيد ستارفيلد، لوكالة الأنباء العالمية "رويترز" إن "هناك آلية متفق عليها لإدخال الوقود لغزة حين ينقطع".

وأضاف: "لم نرصد حالات فيها حاولت حماس السيطرة على المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة".

وأشار ستارفيلد إلى أن أنه بين 800 ألف إلى مليون غزي نزحوا من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه، وبقي نحو 350 - 400 ألف في شمالي القطاع.