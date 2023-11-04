المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية: هناك آلية متفق عليها لإدخال الوقود لغزة حين ينقطع

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- قال المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية، في الشرق الأوسط، ديفيد ستارفيلد، لوكالة الأنباء العالمية "رويترز" إن "هناك آلية متفق عليها لإدخال الوقود لغزة حين ينقطع".
وأضاف: "لم نرصد حالات فيها حاولت حماس السيطرة على المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة".
وأشار ستارفيلد إلى أن أنه بين 800 ألف إلى مليون غزي نزحوا من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه، وبقي نحو 350 - 400 ألف في شمالي القطاع.
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