مصدر: لن يسمح بسفر الأجانب من معبر رفح دون تنسيق خروج الجرحى

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- صرح مصدر أمني فلسطيني، اليوم السبت، أنه لن يتم سفر أي من حاملي الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق خروج الجرحى من مستشفيات غزة إلى معبر رفح الحدودي مع مصر.
وقال المصدر في تصريح مقتضب لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه يتوجب تدخل كافة الأطراف المعنية لتنسيق خروج الجرحى من مستشفيات غزة والشمال باتجاه معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية.
وأضاف أنه من دون هذه الخطوة لن يتم سفر أي من حاملي الجوازات الأجنبية من قطاع غزة.
ويأتي هذا التطور بعد استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على سيارات إسعاف تنقل جرحى من مدينة غزة إلى معبر رفح البري جنوب القطاع للعلاج في مصر أمس (الجمعة)، وفق ما أعلنت مصادر طبية فلسطينية.
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