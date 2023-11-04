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مصدر: لن يسمح بسفر الأجانب من معبر رفح دون تنسيق خروج الجرحى

11/4/2023 7:12:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- صرح مصدر أمني فلسطيني، اليوم السبت، أنه لن يتم سفر أي من حاملي الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق خروج الجرحى من مستشفيات غزة إلى معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال المصدر في تصريح مقتضب لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه يتوجب تدخل كافة الأطراف المعنية لتنسيق خروج الجرحى من مستشفيات غزة والشمال باتجاه معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأضاف أنه من دون هذه الخطوة لن يتم سفر أي من حاملي الجوازات الأجنبية من قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور بعد استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على سيارات إسعاف تنقل جرحى من مدينة غزة إلى معبر رفح البري جنوب القطاع للعلاج في مصر أمس (الجمعة)، وفق ما أعلنت مصادر طبية فلسطينية.

MENAFN04112023000205011050ID1107371036

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