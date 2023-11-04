رئيس كولومبيا: الهجوم الإسرائيلي على الأطباء في غزة جريمة حرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصف رئيس كولومبيا غوستافو بيترو الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة إسعاف في قطاع غزة بزعم استخدامها من قبل حركة "حماس"، بأنها جريمة حرب جديدة.
وكتب بيترو عبر شبكة "إكس" تعليقا على نبأ اعتراف إسرائيل بضرب منطقة مستشفى "الشفاء": "جريمة حرب جديدة. أخبرت الرئيس (الأمريكي جو) بايدن أنه إذا استمرت المذبحة وتم تدمير القانون الدولي في العالم، فلن يبقى للبشرية إلا الهمجية وتدمير الديمقراطية".
RT
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