جيش الاحتلال يجدد الطلب من سكان غزة بالنزوح جنوباً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، توجيه رسائل لسكان قطاع غزة، بالنزوح جنوبا إلى ما بعد وادي غزة، عبر طريق صلاح الدين اليوم بين الساعة الواحدة (13:00) والساعة الرابعة (16:00) مساء.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر تغريدة على موقع ( x ): عاجل سكان غزة، أود إعلامكم أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالمرور على طريق صلاح الدين اليوم بين الساعة الواحدة (13:00) والساعة الرابعة (16:00) مساء. من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوبًا إلى ما بعد وادي غزة".



وجاءت هذه الرسائل كما كان غيرها، الا أن الاحتلال تعمد قصف النازحين، ولم تتوفر لهم أي حماية.



ويصر أغلب سكان غزة على البقاء بمنازلهم وعدم المغادرة، وهو ما يربك الاحتلال اكثر خلال المعارك التي تدور في شوارع القطاع.







