غينيا.. إطلاق نار كثيف وقطع الطرقات المؤدية إلى وسط العاصمة كوناكري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سُمع إطلاق نار كثيف من أسلحة آلية في وسط العاصمة الغينية كوناكري التي قطعت القوى الأمنية الطرقات المؤدية إليها صباح اليوم السبت، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود عيان.



ولم يعرف على الفور السبب وراء إطلاق النار في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا والذي يديره منذ سبتمبر 2021، العقيد مامادي دومبويا الذي أطاح بالرئيس المدني ألفا كوندي في انقلاب مسلح.



وقال أحد سكان المنطقة طالبا عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية "ثمة إطلاق نار من أسلحة آلية وحربية" في حي كالوم الذي يشكل وسط العاصمة السياسي والإداري.



وروى تاجر طلب عدم الكشف عن هويته أيضا "يُمنع الوصول إلى وسط المدينة والخروج منه منذ الفجر"، وأضاف "أردنا التوجه إلى المرفأ حيث أعمل لكننا مُنعنا (من المرور) عند مدخل شبه جزيرة كالوم حيث انتشرت مدرعات".



وشكل انقلاب الخامس من سبتمبر 2021 واحدا من سلسلة انقلابات أو محاولات انقلاب سجلت في غرب إفريقيا منذ استيلاء العسكريين على الحكم في مالي في أغسطس 2020.



وتشهد غينيا التي عرفت اضطرابات كثيرة في تاريخها منذ استقلالها عن فرنسا، محاكمة الدكتاتور السابق موسى داديس كامارا المحتجز في وسط العاصمة منذ بدء الجلسات في سبتمبر 2022.

RT