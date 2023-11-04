أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة الأناضول عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال لقد محوناه وألقيناه جانبا".
وأشار أردوغان إلى أن نتنياهو المسؤول الأول عما يحدث في غزة، وأكد الرئيس التركي أنه يولي أهمية لقمة منظمة التعاون الإسلامي بالرياض (هذا الشهر)، للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.
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