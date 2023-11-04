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أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه

11/4/2023 7:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة الأناضول عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال لقد محوناه وألقيناه جانبا".


وأشار أردوغان إلى أن نتنياهو المسؤول الأول عما يحدث في غزة، وأكد الرئيس التركي أنه يولي أهمية لقمة منظمة التعاون الإسلامي بالرياض (هذا الشهر)، للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.


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