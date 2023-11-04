مبعوث أميركي: لم نرصد محاولات من حماس للاستيلاء على شحنات المساعدات

MENAFN - Al Wakeel News)أكد المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية، في الشرق الأوسط، ديفيد ستارفيلد، أنه لم يتم رصد أي محاولات من قبل حماس للسيطرة على المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية قول المبعوث الأميركي، إنه لم نر محاولات من حماس للاستيلاء على شاحنات المساعدات وان الوقود لدى الأونروا بغزة يستخدم لشاحنات المساعدات وتحلية المياه والمستشفيات.



وأضاف، أن هناك آلية متفق عليها لإدخال الوقود لغزة حين ينقطع، مشيرا الى أن ما بين 800 ألف إلى مليون غزي نزحوا من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه.

بترا