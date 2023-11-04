Saturday, 04 November 2023 02:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبعوث أميركي: لم نرصد محاولات من حماس للاستيلاء على شحنات المساعدات

11/4/2023 7:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية، في الشرق الأوسط، ديفيد ستارفيلد، أنه لم يتم رصد أي محاولات من قبل حماس للسيطرة على المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية قول المبعوث الأميركي، إنه لم نر محاولات من حماس للاستيلاء على شاحنات المساعدات وان الوقود لدى الأونروا بغزة يستخدم لشاحنات المساعدات وتحلية المياه والمستشفيات.


وأضاف، أن هناك آلية متفق عليها لإدخال الوقود لغزة حين ينقطع، مشيرا الى أن ما بين 800 ألف إلى مليون غزي نزحوا من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه.

بترا


MENAFN04112023000208011052ID1107371031

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث