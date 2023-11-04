خطوات تجعل طفلك يتمتع بشخصية قيادية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعزيز الصفات القيادية لدى طفلك تزيد من ثقته و تطوره على المستوى الشخصي والإجتماعي، وفي المستقبل تساعد على تطوره مهنياً، والتفوق في مختلف مجالات الحياة، كما أن هذه الصفات تجعل من الطفل شخصاً يمكن للآخرين الوثوق به والاعتماد عليه، خاصة في الأزمات.

كيف تجعل طفلك شخصا قياديا؟

كن قدوة

أفضل طريقة لغرس الصفات القيادية في طفلك هي إظهارها بنفسك، فإظهار صفات مثل المسؤولية والتعاطف والتواصل الفعال، وإظهار لهم كيفية التعامل مع التحديات واتخاذ القرارات، من خلال مشاهدة مهاراتك القيادية أثناء العمل، سوف تغرس في طفلك هذه السلوكيات.

تشجيعهم

عليك أن تشجع طفلك على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات المناسبة لعمره، والسماح له بحل المشكلات واتخاذ الخيارات يساعد في بناء مهارات اتخاذ القرار، وهذا يعلمه أيضا أن يتحمل نتيجة أفعاله.

الاهتمام بمهارات التواصل

التواصل الفعال هو مهارة قيادية حاسمة، يجب أن يكون الطفل قادرا بالتعبير عن أفكاره بشكل صحيح، ويمتلك مفردات لغوية متنوعة ويدرك كيفية استخدام لغة جسده لإقناع الآخرين بأفكاره

العمل الجماعي

عليك أن تشجع طفلك على المشاركة في الأنشطة الجماعية، سواء كان ذلك في الرياضة أو المشاريع المدرسية أو الأنشطة الأخرى، وكيفية العمل مع شخصيات متنوعة وفهم أهمية العمل الجماعي والتعاون.

توفير الفرص لاتخاذ القرار

امنح طفلك الفرص لاتخاذ الخيارات والقرارات، فيمكنك إشراكهم في التخطيط للأنشطة العائلية أو اسمح لهم باختيار هواياتهم الخاصة.

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