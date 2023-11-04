Saturday, 04 November 2023 02:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريال مدريد يخطط لضم لاعب برشلونة السابق

11/4/2023 7:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تخطط إدارة ريال مدريد للتعاقد مع لاعب سابق في صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن الميرينجي يرغب بقوة في التعاقد مع ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ في الصيف المقبل، لدعم مركز الظهير الأيسر، لكن إبرام هذه الصفقة ليس سهلا.
وكشفت الشبكة أن الملكي يضع خطة بديلة حال تعقد إتمام صفقة ديفيز، من خلال التوقيع مع أليخاندرو جريمالدو من باير ليفركوزن، والذي كان لاعبا سابقا في برشلونة خلال الفترة من 2008 وحتى 2016.
وأشارت إلى أن المثير في هذه الصفقة أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، يسعى أيضا لضم جريمالدو كبديل لأليخاندرو بالدي في مركز الظهير الأيسر.
وخاض جريمالدو 14 مباراة مع باير ليفركوزن، حيث أحرز 5 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة، رغم أنه يلعب في مركز الظهير الأيسر، وتبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN04112023000208011052ID1107371028

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث