الجيش الباكستاني يعلن تصفية 9 مسلحين وإحباط هجوم على قاعدة جوية في البنجاب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الباكستاني أن مجموعة من المسلحين استهدفت قاعدة جوية تدريبية في إقليم البنجاب بشرق البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وقتل جميع المهاجمين التسعة.وقال بيان عسكري إن "الرد السريع والفعال" للقوات أحبط الهجوم على قاعدة ميانوالي الجوية للتدريب، وحافظ على سلامة أفرادها وأصولها، على الرغم من تضرر ثلاث طائرات متوقفة عن الطيران وتدمير ناقلة وقود في الهجوم.



وقتلت القوات ثلاثة مهاجمين أثناء دخولهم القاعدة، وحاصرت ثلاثة آخرين وقتلتهم بالرصاص في تبادل لإطلاق النار. وأضاف الجيش أن المهاجمين الثلاثة المتبقين الذين كانوا مختبئين قتلوا خلال عملية لتطهير المنطقة.



يأتي الهجوم بعد يوم على مقتل 14 جنديا في كمين استهدف قافلة عسكرية في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، وأمس الجمعة أيضا، أدى هجوم بالقنابل والأسلحة النارية على سيارة تقل الشرطة إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.



لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور عن هجوم السبت على القاعدة الجوية، لكن من المرجح أن تتجه الشكوك نحو حركة "طالبان" الباكستانية، التي كثفت هجماتها على قوات الأمن منذ عام 2022.

RT