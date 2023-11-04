باتروشيف: لأول مرة روسيا تتفوق على منافسيها في مجال الأسلحة الصاروخية- النووية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إنه لأول مرة في تاريخ وجود الأسلحة الصاروخية- النووية، باتت روسيا تتفوق على منافسيها في هذا المجال.



وأشار باتروشيف، خلال حديث له اليوم السبت في إطار محاضرات لجمعية "المعرفة" ضمن فعاليات منتدى معرض "روسيا" في موسكو، إلى أن تنفيذ استراتيجية الأمن القومي لروسيا ساهم في الحفاظ على الاستقرار الداخلي في المجتمع، وتعزيز الإمكانات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والروحية لروسيا.

وأضاف: "لأول مرة في تاريخ وجود الأسلحة الصاروخية النووية، تتفوق بلادنا على منافسيها في هذا المجال".



وشدد أمين مجلس الأمن الروسي، على أن الجيش الروسي يمتلك في الوقت الراهن، أسلحة استراتيجية فريدة من نوعها، بما في ذلك الأسلحة فرط صوتية، مما يضمن الأمن القومي للبلاد لعدة عقود لاحقا.

RT