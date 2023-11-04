ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9488 شهيداً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إنه ارتفع عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان الى 9488 شهيداً.



وبين القدرة خلال مؤتمر صحفي، أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال ، مضيفا انه تم تلقي 2200 بلاغا عن مفقودين منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأضاف أنه استشهد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف، وتعمد استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة.

وأضاف أن مستشفيات القطاع متكدسة بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة ونفقد يوميا العديد منهم، مؤكداً أن الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.



وقال إن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمراجعة مواقفه إزاء المجازر بحق الشعب الفلسطيني واستهداف المستشفيات، مناشدا الأطراف كافة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات.