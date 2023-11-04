رئيس بولندا الأسبق: يجري الإعداد لهجمات إرهابية في البلاد بعد الانتخابات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس بولندا الأسبق ليخ فالنسا، إنه وبحسب معلوماته، يجري الإعداد لهجمات إرهابية في بولندا بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في البلاد.



وأضاف: "لم تنجز كل الأمور في بولندا بالانتخابات. لدي معلومات تفيد بأنه يتم التخطيط لعدد من الأحداث، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة الإرهابية. الحزب الذي خسر الانتخابات قادر على فعل أي شيء حتى لا يتخلى عن السلطة".

وأعلن أنه سيقدم في المستقبل القريب بيانا "حول ارتكاب جريمة" إلى هيئات حماية القانون في بلاده.



وقال: "آمل أن تتمكن السلطات المختصة من القبض بسرعة وفعالية على هؤلاء الفاشلين" .



وفقا لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حصل حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا على 194 مقعدا في مجلس النواب، والائتلاف المدني المعارض على 157، و"الطريق الثالث" على 65، و"اليسار" على 26. وفاز بـ 18 مقعدا آخر ائتلاف القوميين والمتشككين في أوروبا -"الكونفدرالية".



يشير توزع القوى هذا إلى أن حزب القانون والعدالة لن يكون قادرا على تشكيل حكومة أغلبية بشكل مستقل، وإذا تمكنت المعارضة من التوحد، فسوف تحصل على 248 مقعدا في مجلس النواب من أصل 460 مقعدا وستتاح لها الفرصة لتشكيل الحكومة.

RT