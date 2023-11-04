حماس: نقاتل الاحتلال دفاعا عن شعبنا وعن أرضنا

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
قال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ان ما يقوم به الاحتلال في غزة هو ابادة للغزيين وان المقاومة تقاتل دفاعا عن الشعب والارض.
واكمل الناطق باسم حماس في تصريحات للجزيرة :" ينبغي أن يكون هناك موقف حازم وواضح من المنظومة العربية والإسلامية ضد الاحتلال"
واضاف الناطق باسم حماس ان قوات الاحتلال لم تستطع تحقيق أي من أهدافها العسكرية لذا تكثف قصف المدنيين.
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