حماس: نقاتل الاحتلال دفاعا عن شعبنا وعن أرضنا

MENAFN - Al Wakeel News)قال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ان ما يقوم به الاحتلال في غزة هو ابادة للغزيين وان المقاومة تقاتل دفاعا عن الشعب والارض.

واكمل الناطق باسم حماس في تصريحات للجزيرة :" ينبغي أن يكون هناك موقف حازم وواضح من المنظومة العربية والإسلامية ضد الاحتلال"



واضاف الناطق باسم حماس ان قوات الاحتلال لم تستطع تحقيق أي من أهدافها العسكرية لذا تكثف قصف المدنيين.