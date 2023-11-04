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بوتين يعزي سلطات نيبال في ضحايا الزلزال المدمر

11/4/2023 7:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية لقيادة نيبال بشأن العواقب المأساوية للزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الغربية من البلاد مخلفا أكثر من 100 قتيل.
وكتب بوتين في البرقية التي وجهها لرئيس نيبال رام شاندرا بودل ورئيس الوزراء بوشبا كمال داهال، والتي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني اليوم السبت: "أرجو أن تتقبلا تعازي العميقة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال المدمر في المناطق الغربية من بلدكما".
وتابع: "أرجو نقل كلمات المواساة الصادقة والدعم لذوي وأصدقاء الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية".


وأدى الزلزال الذي تقدر قوته بنحو 6 درجات، إلى مصرع ما لا يقل عن 132 شخصا، حسب أحدث حصيلة نقلتها وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين نيباليين، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 100 شخص آخرين.

RT

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