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الخارجية الفلسطينية ترحب بموقف هندوراس المندد للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

11/4/2023 6:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بموقف جمهورية هندوراس المندد للإبادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، بدءا باستدعاء سفيرها لدى دولة الاحتلال للتشاور.


وقالت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، إن هذا الموقف يعبر عن "مسؤولية هندوراس العالية" كعضو في المجتمع الدولي، بأخذها خطوات ملموسة لوقف العدوان المستمر بحق الشعب الفلسطيني، وفي تكريس حق الشعب الفلسطيني في الحياة، والعدالة، والحرية.


وأعربت عن أملها من أن تستكمل هندوراس هذا الموقف المبدئي بخطوات أخرى، للعدول عن قرارات حكومتها السابقة بنقل سفارتها لدى دولة الاحتلال الى القدس، وأن تتخذ باقي الدول مواقف شجاعة مشابهة، واعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة الاحتلال التي ترتكب أفظع الجرائم بحق الانسانية والتي تتطلب المحاسبة الفورية.

وفا


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