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رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف

11/4/2023 6:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال البرلماني الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، على قناته في تيلغرام، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وصلت إلى كييف وستلقي كلمة في البرلمان الأوكراني.


وأضاف: "اليوم وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى كييف. ونحن في انتظار خطابها في البرلمان".
يوم أمس الجمعة أفاد عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو، بأنه ينتظر وصول رئيسة المفوضية الأوروبية إلى كييف، ومن المفترض أن تزور العاصمة حاملة قرارات إيجابية فيما يتعلق ببدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.


وفي وقت سابق، ذكر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في مقابلة مع شبيغل، أن أوكرانيا، إذا تم استيفاء جميع الشروط المطلوبة، يمكنها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2030، وأشار إلى أن بعض دول البلقان تنتظر عضوية الاتحاد منذ 20 عاما.


قبل ذلك صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن أوكرانيا تريد بدء المفاوضات بشأن العضوية في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

RT

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