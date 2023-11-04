شاهد 'تسجيلات صوتية مؤرقة' من النظام الشمسي!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المفترض أن يكون فراغ الفضاء صامتا. فهناك، حيث تكون الذرات متباعدة جدا ولا تسمح بانتشار الموجات الصوتية، يتم إخماد أي صوت قبل أن يبدأ.لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن استخلاص أي صوت. وفي الواقع، إذا تمكنا من سماعها فقط، فإن بعض أجسام النظام الشمسي ستصدر ضجيجا يصم الآذان. كما يمكن تحويل موجات البلازما حولها.

وتتشكل موجات البلازما عندما تصبح الإلكترونات محاصرة في خطوط المجال المغناطيسي حول الأجسام الكبيرة مثل الكواكب، وتتحرك نحو الأسفل بشكل حلزوني.



وإذا قمنا بتحويل ترددات موجات البلازما إلى صوت، فيمكننا سماع "صرخاتها المخيفة".

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