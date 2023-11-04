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الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف غزة

11/4/2023 6:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع.

وقامت السلطات الإسرائيلية قبل سنوات ببناء ملجأ لكل بيت في المستوطنة التي تتعرض لصواريخ المقاومة بغرض حماية سكانها، لكن بالرغم من وجود الملاجئ فإن العديد من سكان المستوطنة قُتلوا وأُسروا خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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