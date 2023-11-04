الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع.
وقامت السلطات الإسرائيلية قبل سنوات ببناء ملجأ لكل بيت في المستوطنة التي تتعرض لصواريخ المقاومة بغرض حماية سكانها، لكن بالرغم من وجود الملاجئ فإن العديد من سكان المستوطنة قُتلوا وأُسروا خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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