الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف غزة

وقامت السلطات الإسرائيلية قبل سنوات ببناء ملجأ لكل بيت في المستوطنة التي تتعرض لصواريخ المقاومة بغرض حماية سكانها، لكن بالرغم من وجود الملاجئ فإن العديد من سكان المستوطنة قُتلوا وأُسروا خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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