ميسي يختار أفضل هدف في مسيرته

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يفخر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، بأحد الأهداف التي سجلها في مرمى ريال مدريد منذ ما يقرب من 12 عامًا.
وخلال مقابلة مع صحيفة "ليكيب"، تم سؤال ميسي: "لقد سجلت أكثر من 800 هدف في مسيرتك، هل هناك هدف معين لديك ذكريات خاصة به؟".
أجاب ليو ميسي: "أنا دائماً أقول أن أفضل الأهداف والأهم بالنسبة لي هي تلك التي سجلتها في نهائي دوري أبطال أوروبا أو نهائي كأس العالم".
ثم أضاف: "ومع ذلك، هناك هدف أتذكره دائمًا بسبب طريقة تسجيله وأهميته بالنسبة لي".
وشرح النجم الذي حاز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات: "هذا الهدف هو في مباراة ضد ريال مدريد، عندما انتصرنا (2-0) في برنابيو ضمن دوري أبطال أوروبا عام 2011".
وفي تلك المباراة، قدم ميسي أداءً استثنائيًا حين راوغ أربعة لاعبين من ريال مدريد، ثم اخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس إيكر كاسياس، مسجلا الهدف الثاني لفريقه في تلك المباراة.
يُشار إلى أن ميسي انتقل عن برشلونة في صيف عام 2021 وهو يتصدر قائمة هدافي الكلاسيكو برصيد 26 هدفًا.
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