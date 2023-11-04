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ميسي يختار أفضل هدف في مسيرته

11/4/2023 6:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يفخر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، بأحد الأهداف التي سجلها في مرمى ريال مدريد منذ ما يقرب من 12 عامًا.
وخلال مقابلة مع صحيفة "ليكيب"، تم سؤال ميسي: "لقد سجلت أكثر من 800 هدف في مسيرتك، هل هناك هدف معين لديك ذكريات خاصة به؟".
أجاب ليو ميسي: "أنا دائماً أقول أن أفضل الأهداف والأهم بالنسبة لي هي تلك التي سجلتها في نهائي دوري أبطال أوروبا أو نهائي كأس العالم".
ثم أضاف: "ومع ذلك، هناك هدف أتذكره دائمًا بسبب طريقة تسجيله وأهميته بالنسبة لي".
وشرح النجم الذي حاز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات: "هذا الهدف هو في مباراة ضد ريال مدريد، عندما انتصرنا (2-0) في برنابيو ضمن دوري أبطال أوروبا عام 2011".
وفي تلك المباراة، قدم ميسي أداءً استثنائيًا حين راوغ أربعة لاعبين من ريال مدريد، ثم اخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس إيكر كاسياس، مسجلا الهدف الثاني لفريقه في تلك المباراة.
يُشار إلى أن ميسي انتقل عن برشلونة في صيف عام 2021 وهو يتصدر قائمة هدافي الكلاسيكو برصيد 26 هدفًا.

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