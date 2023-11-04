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بديل تين هاغ المحتمل يصفع مانشستر يونايتد

11/4/2023 6:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتبط الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالرحيل عن تدريب "الشياطين الحمر" خلال الفترة الحالية بسبب تراجع النتائج.
وخسر مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل، بثلاثية دون رد، في ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
ويعتبر هذا هو السقوط الخامس لمان يونايتد هذا الموسم على ملعبه بكافة المسابقات.
وتعتبر هذه البداية الأسوأ ليونايتد على مدار 61 عاما في كافة البطولات والمسابقات، وهو ما فتح الباب أمام رحيل تين هاغ.
وأكدت عدة تقارير صحفية إنجليزية أن هناك عدة مرشحين لتولي المهمة خلفا لتين هاغ، يأتي على رأسها الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق وروبن أموريم، مدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي.
وعن هذا الأمر، قال أموريم في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي "فابريزو رومانو": "حاليا لا أفكر في ذلك وليس لدي معلومات حول هذا الأمر".
وأضاف: "لدي بعض الخطط التي أفكر فيها مستقبلا ولكن حاليا لا يمكنني الحديث عن أي شيء".
واختتم: "لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل فالأمر يعتمد على النتائج وبعض الأمور الأخرى".

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