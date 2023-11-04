صدام حكيمي والتعمري يزين جولة الدوري الفرنسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمني باريس سان جيرمان حامل اللقب النفس بمواصلة صحوته قبل رحلته إلى إيطاليا الثلاثاء المقبل لمواجهة ميلان في الجولة الرابعة لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يستضيف مونبلييه غدا الجمعة في افتتاح المرحلة 11 من الدوري الفرنسي.وفرط رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي في نقطتين فقط منذ الخسارة أمام ضيفهم نيس 2-3 في المرحلة الخامسة حيث سقطوا في فخ التعادل السلبي أمام المضيف كليرمون فيران في السابعة، لكنهم حققوا 4 انتصارات بينها 3 متتالية مكنتهم من الارتقاء للمركز الثاني بفارق نقطة خلف نيس المتصدر.ويأمل إنريكي في استغلال عاملي الأرض والجمهور للانقضاض على الصدارة ولو مؤقتاً على الأقل، كون نيس تنتظره مواجهة لا يستهان بها أمام ضيفه رين الأحد، فضلا عن رفع معنويات لاعبيه قبل رحلتهم إلى ميلانو لتعزيز حظوظهم في بلوغ الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية العريقة التي يلهث النادي وراء لقبها للمرة الأولى في تاريخه.ويعوّل إنريكي على النجم الدولي كيليان مبابي صاحب ثنائية في الفوز الصعب الأخير على مضيفه بريست (3-2)، معزّزاً موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 10 أهداف.** قوّة هجومية ضاربةويملك إنريكي قوّة هجومية ضاربة إلى جانب مبابي على غرار راندال كولو مواني، عثمان ديمبيليه، برادلي باركولا، جونزالو راموس، لكنه سيصطدم بفريق ضرب بقوة في مباراته الأخيرة أمام ضيفه تولوز عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة.ويحتل مونبلييه المركز 11 برصيد 11 نقطة بعدما حُسمت نقطة من رصيده، بسبب إلقاء جماهير لمفرقعات نارية في الوقت بدل الضائع من مباراته ضد كليرمون فيران في المرحلة الثامنة عندما كان متقدما (4-2).وعاقبت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري مونبلييه بإعادة مباراته وضيفه كليرمون فيران خلف أبواب مغلقة في مونبلييه مع حسم نقطة من رصيده.ويبرز في صفوف مونبلييه مهاجمه الدولي الأردني موسى التعمري الذي سجل 3 أهداف حتى الآن، وكان سيء الحظ بإلغاء ثنائيته في مرمى كليرمون فيران بسبب عقوبة الرابطة.وسيواجه التعمري نجماً عربياً في سان جيرمان ويتعلق الأمر بالمدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي، في حال لعبهما أساسيين في المباراة.** نيس للحفاظ على سجله خاليا من الخسارةوتنتظر نيس مواجهة قوية أمام ضيفه رين في مباراة يسعى من خلالها صاحب الأرض إلى الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة حتى الآن هذا الموسم.وحقق نيس الوحيد الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن، 4 تعادلات و6 انتصارات بينها مبارياته الـ3 الأخيرة، وسيحاول استغلال المعنويات المهزوزة لدى لاعبي رين الذين كسبوا نقطة واحدة في مبارياتهم الـ3 الأخيرة.وقد يدخل نيس مباراته ضد رين مساء الأحد تحت ضغط كبير في حال وجد نفسه في المركز الثالث في حال فوز سان جيرمان على مونبلييه الجمعة وموناكو على بريست بعد ظهر الأحد.



وسيحاول موناكو الذي تنازل عن الصدارة في المرحلة الماضية بخسارته أمام مضيفه ليل 0-2، استعادة التوازن للإبقاء على الأقل على فارق النقطتين اللتين تفصلانه عن جاره نيس أو اللحاق به في حال تعادله أو تخطيه في حال خسارته.

وتبرز السبت قمة مارسيليا وضيفه ليل والتي ستشهد رقابة أمنية كبيرة بالنظر إلى أحداث الشغب التي تسببت فيها جماهير الفريق الجنوبي الأحد الماضي قبل مباراة فريقها ضد ضيفه ليون.

وتعرضت حافلة ليون إلى هجوم بالحجارة من طرف جماهير مارسيليا وأصيب مدرب الفريق الضيف فابيو جروسو بجروح في وجهه قبل أن يتم تأجيلها إلى السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل حسب بيان لرابطة الدوري.

وذكرت صحيفة ليكيب أن رئيس ليل أوليفييه ليتانج بعث برسالة إلى السلطات العمومية ورابطة المحترفين من أجل الحصول على ضمانات لسلامة فريقه قبل تأكيد الرحلة.

ويلعب السبت أيضا لوريان مع لانس، والأحد ليون مع متز، وتولوز مع لوهافر، وستراسبورج مع كليرمون فيران، ونانت مع رينس.

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