ميسي يُحرج رئيس نادي برشلونة الاسباني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشارت تسريبات صحفية أن حفل جائزة الكرة الذهبية في باريس شهيد لقطة مُحرجة بين رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وأبدى لابورتا رغبته في التقاط صورة تذكارية مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن الأخير قرر تجاهله.

وأكدت التقارير أن ميسي لا يزال يحمل مشاعر خيبة واستياء بسبب طريقة رحيله عن برشلونة وهو الأمر الذي يجعله غير مستعدًا لمنح لابورتا أي من البريق الإعلامي في تلك اللحظة.



بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن ميسي يسعى إلى تأكيد رفضه للرئيس الحالي أمام جماهير برشلونة، التي لا تزال تحمل الحزن على رحيله بعدما قضى معها سنوات عديدة وحقق نجاحات كبيرة قدمته كأحد أفضل اللاعبين بتاريخ اللعبة.



وحصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لموسم 2022/2023 للمرة الثامنة في تاريخه .



وجاء هذا في حفل تقديم الجوائز التي تقدمها مجلة "فراس فوتبول" الفرنسية المتخصصة، في مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونافس على هذه الجائزة الى جانب ميسي الثنائي إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي.



وكان ميسي قد ساعد منتخب بلاده الأرجنتين على التتويج بلقب كأس العالم 2022 قطر .



وحقق ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في الأعوام التالية : 2009/2010/2011/2012/2015/2019/2021/2023 .

ملاعب