حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الاقصى
التاريخ
11/4/2023 6:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديا عن مقتلهم منذ أن أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
كما أعلن هاغاري عن إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس، مضيفا أنهم سيواصلون الجهود لإعادتهم، على حد تعبيره.
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