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حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الاقصى

11/4/2023 6:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديا عن مقتلهم منذ أن أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.


كما أعلن هاغاري عن إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس، مضيفا أنهم سيواصلون الجهود لإعادتهم، على حد تعبيره.

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