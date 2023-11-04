رئيس كولومبيا: الهجوم الإسرائيلي على الأطباء في غزة جريمة حرب

MENAFN - Palestine News Network ) بوغاتا/PNN- وصف رئيس كولومبيا غوستافو بيترو الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة إسعاف في قطاع غزة بزعم استخدامها من قبل حركة "حماس"، بأنها جريمة حرب جديدة.

وكتب بيترو عبر شبكة "إكس" تعليقا على نبأ اعتراف إسرائيل بضرب منطقة مستشفى "الشفاء": "جريمة حرب جديدة. أخبرت الرئيس (الأمريكي جو) بايدن أنه إذا استمرت المذبحة وتم تدمير القانون الدولي في العالم، فلن يبقى للبشرية إلا الهمجية وتدمير الديمقراطية".

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، تعليقا على أحداث غزة، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وحشية على أساس يومي، "وتقوم بإبادة السكان على الطريقة النازية".

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شعوره بـ"الرعب" جراء قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف موكب لسيارات الإسعاف في قطاع غزة أمس الجمعة.

والاثنين قررت كولومبيا استدعاء سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بشأن "المذبحة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة"، حسب الرئيس بيترو.

قبل ذلك بأسبوعين، استدعت الخارجية الإسرائيلية سفيرة كولومبيا في تل أبيب، مارغاريتا منخاريز، لـ"توبيخها"، بسبب تصريحات بيترو بشأن الحرب على غزة، والتي شبه فيها تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت بخطاب النازيين عن اليهود في عهد الحرب العالمية الثانية. بدوره، هدد بيترو بقطع علاقات بلاده مع إسرائيل.

