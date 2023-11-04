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85 مليون دولار صادرات اربد الشهر الماضي

11/4/2023 6:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة اربد لشهر تشرين الأول الماضي 85 مليون دولار مقارنة بـ 91 مليون دولار لذات الشهر من العام الماضي مسجلة انخفاضا بنسبة 6.5 % .
واستأثرت مدينة الحسن الصناعية بالحجم الأكبر من صادرات المحافظة بصادرات بلغت 84.2 مليون دولار ومدينة السايبر سيتي بصادرات بلغت 2.2 مليون دولار فيما توزعت باقي الصادرات على مناطق مختلفة في المحافظة.
وقال رئيس الغرفة هاني ابو حسان إن قطاع المحيكات والجلديات استحوذ على ما قيمته 73.7 مليون دولار من صادرات المحافظة تلاه قطاع المواد التموينية بصادرات بلغت 4.6 مليون دولار ثم قطاع الصناعات العلاجية واللوزام الطبية بقيمة صادرات 3.2 مليون دولار في حين توزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية والتعبئة والتغليف والكرتون والكيماوية ومستحضرات التجميل والإنشائية والبلاستيكية والمطاطية.
وأشار الى ان السوق الأميركية استوعبت 51 مليون دولار من صادرات المحافظة والدول الأوروبية 13 مليون دولار والدول العربية 10 ملايين دولار فيما توزعت باقي الصادرات على كندا ودول جنوب شرق آسيا ودول أخرى حول العالم.




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