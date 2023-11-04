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الإمارات تتضامن مع نيبال وتعزي في ضحايا الزلزال

11/4/2023 6:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع نيبال في ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.


وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى جمهورية نيبال وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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