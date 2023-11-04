الإمارات تتضامن مع نيبال وتعزي في ضحايا الزلزال

الإمارات تتضامن مع نيبال وتعزي في ضحايا الزلزال
التاريخ
11/4/2023 6:00:09 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع نيبال في ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى جمهورية نيبال وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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