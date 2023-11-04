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بالونات لأسرى الصهاينة تحط في الطفيلة

11/4/2023 5:24:35 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حطت اليوم السبت في محافظة الطفيلة جنوبي الاردن بالونات قادمة من فلسطين المحتلة اطلقها اهالي اسرى الاحتلال لدى المقاومة

وكان أهالي أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أقاموا مساء أمس الجمعة وقفة لمطالبة حكومتهم باتخاذ إجراءات للإفراج عن الأسرى.

وأطلق أهالي أسرى الاحتلال أثناء الوقفة بالونات في الهواء كُتب عليها أسماء الأسرى، والتي هبطت في منطقة الطفيلة جنوبي الأردن اليوم السبت وفق ما وصل إلى خبرني.

وتاليا الصور التي وصلت إلى خبرني في موقعنا:

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