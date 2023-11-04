بالونات لأسرى الصهاينة تحط في الطفيلة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حطت اليوم السبت في محافظة الطفيلة جنوبي الاردن بالونات قادمة من فلسطين المحتلة اطلقها اهالي اسرى الاحتلال لدى المقاومة
وكان أهالي أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أقاموا مساء أمس الجمعة وقفة لمطالبة حكومتهم باتخاذ إجراءات للإفراج عن الأسرى.
وأطلق أهالي أسرى الاحتلال أثناء الوقفة بالونات في الهواء كُتب عليها أسماء الأسرى، والتي هبطت في منطقة الطفيلة جنوبي الأردن اليوم السبت وفق ما وصل إلى خبرني.
وتاليا الصور التي وصلت إلى خبرني في موقعنا:
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