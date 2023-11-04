الوداد وصن داونز يتطلعان للاقتراب من لقب النسخة الأولى للدوري الأفريقي

يتطلع فريقا الوداد البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي للاقتراب خطوة هامة نحو التتويج بلقب النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، عندما يلتقيان في ذهاب الدور النهائي للمسابقة، غدا الأحد.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية غدا لتسهل من مهمتهما قبل مباراة العودة، التي ستجرى بينهما بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية في 12 نوفمبر الجاري.

وشاركت 8 أندية في النسخة الافتتاحية للبطولة الوليدة، وفقا لتصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لكل منطقة جغرافية، حيث تواجد كل من الأهلي المصري والترجي التونسي وتي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي وسيمبا التنزاني وإنييمبا النيجيري وبيترو أتلتيكو الأنجولي، بالإضافة للوداد وصن داونز، ليتنافسوا على أول لقب للمسابقة القارية.

ووفقا للائحة، تتألف تلك النسخة من البطولة من 3 أدوار، هي دور الثمانية والدور قبل النهائي والدور النهائي، حيث تقام بنظام الذهاب والعودة، ليبلغ إجمالي لقاءاتها 14 مباراة.

وكشف كاف أن هذه البطولة هي شراكة بينه وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يشارك 24 فريقا في النسخة المقبلة للمسابقة، بعد انتهاء تلك النسخة التجريبية.

ويتجدد الموعد مرة أخرى بين الوداد وصن داونز بعد أقل من 6 أشهر على آخر مواجهة جمعت بينهما، عندما التقيا في مايو الماضي بالدور قبل النهائي للنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي حسمها الفريق المغربي لمصلحته.

وتعادل الفريقان بدون أهداف ذهابا على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء، الذي يستضيف لقاء الفريقين غدا، قبل أن يتعادلا 2 / 2 في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا، ليظفر الوداد بورقة الترشح للدور النهائي، مستفيدا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها عند تعادل أي فريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

واجتاز الوداد عقبة إنييمبا في دور الثمانية للدوري الأفريقي، حيث فاز 1 / صفر خارج ملعبه على الفريق النيجيري في لقاء الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه وينتصر 3 / صفر إيابا بالدار البيضاء.

وضرب الوداد موعدا عربيا ساخنا مع الترجي في الدور قبل النهائي، حيث تبادل كل فريق الفوز 1 / صفر بملعبه على الآخر في مباراتي الذهاب والعودة، ليحتكما لركلات الترجيح، التي ابتسمت لفريق المدرب المحلي عادل رمزي، بعدما فاز 5 / 4 على نظيره التونسي.

أما صن داونز، فبدأ مشواره بالتغلب على بيترو أتلتيكو بدور الثمانية، حيث فاز 2 / صفر في معقل الفريق الأنجولي ذهابا، ثم تعادل معه سلبيا في لقاء العودة بملعبه.

وأطاح الفريق الجنوب أفريقي بالأهلي في المربع الذهبي، حيث فاز 1 / صفر على الفريق الأحمر ذهابا في بريتوريا، ثم تعادلا بدون أهداف إيابا في العاصمة المصرية القاهرة.

وستكون هذه هي المواجهة السابعة في سلسلة مواجهات الوداد وصن داونز الأفريقية، التي بدأت قبل أكثر من 6 أعوام، حيث سبق أن التقيا خلال مواجهاتهما السابقة في 12 مباراة، كانت جميعها بدوري الأبطال.

وفي المباريات الـ12 السابقة، حقق الوداد 4 انتصارات على صن داونز، الذي فاز في 3 لقاءات فقط، بينما فرض التعادل نفسه على 5 مباريات.

وخلال المواجهات السبعة السابقة التي جرت بين الفريقين المغربي والجنوب أفريقي، أقيمت 3 مواجهات بينهما في الأدوار الإقصائية، كانت الغلبة فيها جميعا للوداد، وهو ما يجعله يمتلك أفضلية معنوية قبل مواجهته الجديدة مع صن داونز .

وصعد الوداد لقبل نهائي دوري الأبطال عام 2017، عقب فوزه بركلات الترجيح على صن داونز بدور الثمانية للمسابقة، بعد أن فاز كل فريق 1 / صفر على الآخر في الذهاب والعودة، ليشق الفريق المغربي طريقه نحو التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه آنذاك.

والتقى الفريقان مرة أخرى بمرحلة خروج المغلوب في قبل نهائي دوري الأبطال عام 2019، عندما فاز الوداد 2 / 1 ذهابا بالمغرب، وتعادلا سلبيا إيابا بجنوب أفريقيا، قبل أن يواصل الفريق الملقب بـ(وداد الأمة) تفوقه على منافسه في النسخة الماضية من نفس المسابقة.

ولن تكون مهمة الوداد سهلة بطبيعة الحال أمام صن داونز، الذي يبدو في أفضل حالاته الفنية والبدنية حاليا، في ظل تحليقه في صدارة جدول ترتيب الدوري الجنوب أفريقي هذا الموسم، عقب فوزه في جميع مبارياته الثماني الأولى، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ومتفوقا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه.

وكشف صن داونز، الذي يقوده المدرب المحلي الشاب رولاني موكوينا، عن قدراته خلال مسيرته في الدوري الأفريقي، لاسيما في ظل احتفاظه بسجله خاليا من الهزائم خلال لقاءاته الأربعة التي لعبها في البطولة حتى الآن.

ويعول النادي الملقب بـ(البرازيليين) على قوة خط دفاعه، حيث يعد هو الفريق الوحيد الذي لم يستقبل مرماه أي هدف في البطولة حتى الآن.

وأسندت لجنة الحكام في كاف مهمة إدارة مباراة الذهاب للحكم السوداني محمود إسماعيل، فيما يتواجد الجزائري مصطفى غربال داخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

يشار إلى أن بطل الدوري الأفريقي سوف تنتعش خزينته بمكافأة مالية قدرها 4 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 3 ملايين دولار

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