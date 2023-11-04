بلينكن يواصل مباحثاته المكثفة حول غزة في الأردن

(MENAFN
- Al-Bayan)
يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "السبت"، غداة زيارة سريعة إلى إسرائيل خرج منها خالي الوفاض عموما بسبب رفض إسرائيل المقترح الأمريكي بشأن "هدنة إنسانية موقتة" في الحرب مع حماس.
ومن المقرر أيضًا أن يشارك بلينكن الذي وصل إلى عمان مساء "الجمعة"، في اجتماع وزاري مع دول عربية عدة وأن يعقد اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "الجمعة"، عقد هذا اللقاء مع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى الأردن والولايات المتحدة.
وسيعد الوزراء في البداية "اجتماعا تنسيقيا في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية"، ثم يعقدون "اجتماعا مشتركا" مع بلينكن لمناقشة سبل وقف الحرب في غزة، وفق بيان الوزارة.
وقال البيان إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيشارك في الاجتماع الذي سيبحث في "تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها".
وشدد الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي أجراه "الثلاثاء" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على "ضرورة وقف إطلاق النار والعمل نحو هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتكثيف الجهود الساعية لوقف الحرب والوصول إلى أفق سياسي".
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