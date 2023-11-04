بلينكن يواصل مباحثاته المكثفة حول غزة في الأردن

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "السبت"، غداة زيارة سريعة إلى إسرائيل خرج منها خالي الوفاض عموما بسبب رفض إسرائيل المقترح الأمريكي بشأن "هدنة إنسانية موقتة" في الحرب مع حماس.

ومن المقرر أيضًا أن يشارك بلينكن الذي وصل إلى عمان مساء "الجمعة"، في اجتماع وزاري مع دول عربية عدة وأن يعقد اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "الجمعة"، عقد هذا اللقاء مع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى الأردن والولايات المتحدة.

وسيعد الوزراء في البداية "اجتماعا تنسيقيا في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية"، ثم يعقدون "اجتماعا مشتركا" مع بلينكن لمناقشة سبل وقف الحرب في غزة، وفق بيان الوزارة.

وقال البيان إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيشارك في الاجتماع الذي سيبحث في "تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها".

وشدد الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي أجراه "الثلاثاء" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على "ضرورة وقف إطلاق النار والعمل نحو هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتكثيف الجهود الساعية لوقف الحرب والوصول إلى أفق سياسي".





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