مجموعة يلا المحدودة تدعم برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033



أعلنت "مجموعة يلا" المحدودة، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها ومالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن دعمها الكامل للمبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي باطلاق برنامج دبي للألعاب الالكترونية 2033

ومنذ ادراجها في بورصة نيوورك في سبتمبر من العام 2020 باتت تحتل مكانة مرموقة بين مزودي الالعاب عالمياً، فعلى سبيل المثال تعد لعبتها يلا لودو الأعلى إيراداً على مستوى العالم

في ألعاب البورد جيمز وأطلقت العديد من الألعاب التي تتناسب ومختلف الاذواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالاضافة الى تركيا وأمريكا اللاتينية.

وأنشات هذه العام 2023 منصتها المتخصصة "يلا جيمز" التي أطلقت هذا العام لعبتين عالميتين هما“Merge Kingdoms” و“Age of Legends” و المصنفتين ضمن قائمة ألعاب الهاردكور .

وتتمتع مجموعة يلا المحدودة بفريق عملها المتواجد غالبيته في امارة دبي بانتاج العاب متخصصة تلائم البيئات العربية في المنطقة وتراعي كافة البناءات القيمية والثقافية حتى باتت واحدة من أكبر منصات الالعاب في منطقة الشرق الأوسط .

وفي هذا الاطار قال صيفي اسماعيل رئيس المجموعة أن الإمارات تعد الأولى إقليمياً في الاستثمار والاقتصاد الرقمي، حيث تصدرت دول المنطقة في جذب الاستثمارات وريادة الأعمال الرقمية، وهذا ما يعتبر نتيجة واضحة للتوجه الاستراتيجي الشامل للدولة على وجه العموم ودبي خصوصاً نحو دعم الابتكار والاستثمار في مجال الألعاب الالكترونية وأثره على الاقتصاد الرقمي بشكل عام .

وأضاف اسماعيل إن

هذه المبادرة تدعم وبشكل كبير نمو ومضاعفة الاقتصاد الرقمي خاصة الجزء المتعلق بالالعاب الالكترونية

ليسهم بحيز أكبر في الناتج المحلي ، مؤكداً على أن الاقتصاد الرقمي ينمو بوتيرة متضاعفة عن نمو قطاعات الاقتصاد التقليدي في دولة الإمارات ، مشيراً إلى أن الامارات الان تأتي في طليعة الدول التي تستثمر في تحديث وتطوير البنية التحتية الخاصة بالاقتصاد الرقمي الأمر الذي ينعكس بدوره على مسار الألعاب الالكترونية كأحد الروافد الأساسية للقطاع .

فيما لفت صيفي إسماعيل إلى أن استراتيجية مجموعة يلا المحدودة ترى في هذه المبادرة فرصة كبيرة للتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مضمار الألعاب الالكترونية والجهات ذات العلاقة بما في ذلك تلك المتعلقة بتصميم واستخدام الحلول التكنولوجية للبيانات وتوفيرها وجمعها وتحليلها وتخزينها بالإضافة إلى تصميم المنتجات والحلول ذات الصلة بالالعاب الكترونية وتطويعها لمواكبة متطلبات سوق الترفيه الرقمي الحديث.









تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز