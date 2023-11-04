أقيم على مضمار «سانتا أنيتا»..نتائج مثيرة في افتتاح مهرجان «بريدرز كب» في أمريكا

شهد اليوم الأول من مهرجان الـ«بريدرز كب»، الذي أقيم على مضمار «سانتا أنيتا» بالولايات المتحدة الأمريكية، الكثير من الإثارة والقوة، إذ توج «بيج إيفز» بلقب «بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرنت» لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 55.31 ثانية، وبفارق نصف طول عن «فاينت فورس» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب أدريان موراي.

وجاء في المركز الثالث «ستارلست» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب رالف بيكيت.

جوفنايل فيليز

ظفرت «جست إف واي آي» بلقب «بريدرز كب جوفنايل فيليز» المخصص للمهرات لمسافة 1700 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي، بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب ويليام موت، مسجلة زمناً قدره 1.44.58 دقيقة، وبفارق رقبة عن «جوديز برايد» بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب خورخي أبرو.

وحلت ثالثاً «كانديند» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب تود بليتشر.

فيليز تيرف

حققت «هارد تو جستفاي» لقب «بريدرز كب جوفنايل فيليز تيرف» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي، بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب تشاد براون، مسجلة زمناً قدره 1.34.42 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «بورتا فورتونا» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب دوناتشا آيدين أوبراين.

وجاءت في المركز الثالث «شي فيلز بريتي» بقيادة الفارس جون فيلاسكيز وإشراف المدربة شيري ديفو.

بريدرز كب جوفنايل

ظفر «فيريسنيس» بلقب «بريدرز كب جوفنايل» لمسافة 1700 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي، بقيادة الفارس جون فيلاسكيز وإشراف المدرب تود بليتشر، مسجلاً زمناً قدره 1.41.90 دقيقة، وبفارق 6 أطوال وربع الطول عن «موث» لـ«إسطبلات زيدان للسباق» بقيادة الفارس خوان هيرنانديز وإشراف المدرب بوب بافرت.

وحل ثالثاً «لوكد» بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب تود بليتشر.

جوفنايل تيرف

اقتنص «أنكوتشنابل» لـ«الشقب ريسنج - كولمور - ويستربيرج» لقب «بريدرز كب جوفنايل تيرف» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 1.33.65 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «مونتن بير» بقيادة الفارس ديلان براون ماكموناجل وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وجاء في المركز الثالث «ماي بوي برينس» بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب مارك كاس.

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