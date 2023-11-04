بول غريفيث: زيادة كبيرة في عدد المسافرين الصينيين إلى دبي

أكَّد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، في تصريحات لوكالة أنباء شينخوا الصينية الحكومية على هامش القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة التي عقدت في العاصمة الرواندية كيجالي، أنَّ هناك زيادة كبيرة في عدد المسافرين من الصين مما ساعد على تعزيز انتعاش صناعة الطيران.

وأضاف غريفيث : «لقد شهدنا النصف الأول من عام 2023 بشكل رائع، وتجاوزنا أرقام ما قبل الوباء، ونحن نتطلع للتعامل مع حوالي 87 مليون مسافر بحلول نهاية العام، وهو ما سيكون أقل بنحو 2 مليون مسافر من عدد ما قبل الوباء».

وقال غريفيث إنَّ النمو في أعداد الركاب يرجع في المقام الأول إلى العدد المتزايد من المسافرين الصينيين الذين يزورون دبي بالإمارات.

ووفقًا لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استقبلت دبي 11.1 مليون زائر خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، وتحتل الصين المرتبة السابعة بين أكبر الأسواق المصدرة لدبي، حيث وصل إليها 392 ألف سائح في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

وبسؤاله عن المبادرات والحوافز الجديدة للزوار من الصين، قال غريفيث «الشيء الجيد هو أنه في دبي، هناك دائمًا مشاريع قيد التنفيذ. ونحن نخطط لتلبية مجموعة واسعة من الاهتمامات التي ستجذب المسافرين الصينيين».

وشدد على أنَّ الإجراءات الرامية إلى جذب المزيد من السائحين الصينيين تشمل تقديم «مجموعة واسعة من خيارات الترفيه، وتعزيز الضيافة، وزيادة القدرة الاستيعابية على الشاطئ، وتحسين البنية التحتية للمطار».

وأردف: «نخطط لتوسيع المطارات الحالية، مع توقع استيعاب حوالي 120 مليون مسافر خلال العقد المقبل، ونعتقد أن جزءاً كبيراً من هذا النمو سيأتي من الصين».

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