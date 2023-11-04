برصيد 46 ميدالية (16 ذهبية و10 فضيات و20 برونزية).. منتخب فرنسا يحتفظ بلقب بطولة المحاربين القدامى







احتفظ منتخب فرنسا للجودو بلقب بطولة أبو ظبي للمحاربين القدامى، التي أقيمت بصالة "جامعة السوربون" في أبو ظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي.

أقيمت البطولة ضمن بطولات أبو ظبي العالمية الثلاث التي نظمها اتحاد الإمارات للجودو، تحت إشراف الاتحاد الدولي، بدعم مجلس أبو ظبي الرياضي.

وشهد اليوم الختامي للبطولة إقامة بطولة المحاربين القدامى للسيدات بمشاركة 121 لاعبة من 33 دولة، من أصل 63 دولة ضمتهم بطولة أبوظبي المحاربين القدامى من الجنسين.

وجاءت صدارة منتخب فرنسا لبطولة المحاربين برصيد 46 ميدالية (16 ذهبية و10 فضيات و20 برونزية)، وتلاه منتخب البرازيل برصيد 27 ميدالية (9 ذهبيات و7 فضيات و11 برونزية)، ومنتخب كازاخستان برصيد 39 ميدالية (8 ذهبيات، و11 فضية و20 برونزية).

واحتل المنتخب الجزائري المركز الأول في ترتيب الدول العربية، بفضل فوز لاعبته حورية عمور بذهبية وزن 57 كجم، وزميلها حفيظ بو هلة بالبرونزية.

وشهد اليوم الختامي تكريم لجنة المحاربين القدامى في الاتحاد الدولي للجودو للاعبة فرنسا فرانسواز دوفريسن، لتفانيها في تطوير رياضة قدامى المحاربين للجودو، ودعم مشاركة المرأة في البطولات منذ عام 1966.

وتسلم سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الامارات للجودو رسالة من ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، أشاد خلالها بنجاح البطولات الثلاث، والجهود الكبيرة التي بذلت، وتوافر البنية التحتية المتكاملة.





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