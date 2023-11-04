شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى تجنب دخول الأودية أثناء الأمطار

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه واتباع إرشادات وتعليمات الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الجميع.

وحثت مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وأكدت على خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق مشددةً على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق.

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