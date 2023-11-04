Saturday, 04 November 2023 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى تجنب دخول الأودية أثناء الأمطار

11/4/2023 5:24:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه واتباع إرشادات وتعليمات الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الجميع.

وحثت مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وأكدت على خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق مشددةً على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN04112023000110011019ID1107370940

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث