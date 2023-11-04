شرطة دبي تضبط 24 مركبة ودراجة نارية استعرض سائقوها بتهور خلال الأمطار

تمكنت شرطة دبي من ضبط 24 مركبة ودراجة نارية ارتكب سائقوها أعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة في منطقة الروية.

وأشار اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إلى أنه رغم التحذيرات التي أطلقتها شرطة دبي بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية أثناء سقوط الأمطار إلا هناك حالة من اللاوعي لدى فئة من السائقين الذين قاموا بأعمال الاستعراض والفوضى، مشيراً إلى أنه تم حجز 19 مركبة و5 دراجات نارية، وتحرير 35 مخالفة خطرة لسائقين قاموا بأعمال استعراض خلال الفترة التي شهدت سقوط الأمطار، لافتاً إلى أن سائقي المركبات المحجوزة والدراجات ارتكبوا مخالفات عدة استوجبت الحجز، شملت القيام بأعمال الاستعراض والفوضى، والقيادة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور، فضلا عن قيادة مركبة تصدر ضجيجاً، وخروج بعض الركاب من النوافذ، مشيراً إلى أنه تم حجز المركبات والدراجات النارية وتحرير مخالفات عدة شملت قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتطبيق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات وبذلك تصل قيمة فك حجز المركبات إلى 50.000

درهم.

وأوضح أن المخالفات تركزت في منطقة الروية، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور استعدت من خلال تكثيف الدوريات المرورية في المنطقة للحد من تلك التصرفات السلبية من قبل فئة من السائقين، وضبط الطريق بفاعلية عالية، لافتاً إلى أنها تمكنت من ضبط وحجز المركبات والدراجات النارية المشاركة في ارتكاب المخالفات الخطرة وتحويل سائقيها إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. مضيفاً أن حجز المركبات المخالفة يمتد إلى فترات متفاوتة حسب طبيعة المخالفة، بخلاف الغرامة المالية المفروضة وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، لافتاً إلى أنه تم التحذير من تلك الممارسات الخاطئة في وقت سابق، والتأكيد على أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي تلك المخالفات المرورية، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة، إلا أن هناك فئة أصرت على ارتكابها.

وحذر اللواء سيف المزروعي، من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. مؤكداً عدم التهاون في التصدي لمرتكبي المخالفات الخطرة ومنها الاستعراض أو التفحيط.

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