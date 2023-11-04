أمريكا تتوقع تكثيف العملية البرية الإسرائيلية في غزة



ذكر تقرير إعلامي أمريكي أن الحكومة الأمريكية تتوقع أن تدخل الحملة الإسرائيلية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، مرحلة جديدة، في الأيام المقبلة.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول حكومي بارز في واشنطن قوله يوم "الجمعة" بالتوقيت المحلى إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن تتوقع تقليصا في الغارات الجوية و"تركيزا تكتيكيا أكبر في الحملة البرية."

وأضاف المسؤول أن الهدف سيكون على الأرجح تطهير الشبكة الضخمة من مجمعات الأنفاق تحت الأرض، التي تعمل منها حماس.

وتابع المسؤول أنه مع استمرار تدفق المعونات الإنسانية إلى قطاع غزة، تتوقع الحكومة الأمريكية "تراجعا عما شهدناه، فيما يتعلق بالغارات الجوية الإسرائيلية الضخمة".

يشار إلى أنه منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي، من قبل حماس، التي تحكم قطاع غزة، تقول إسرائيل إنها هاجمت أكثر من 12 ألف هدف، في المنطقة الساحلية. وفي غضون ذلك، تتقدم القوات البرية أيضا ضد عناصر حماس وأهداف عسكرية هناك.

وأعلنت إسرائيل عن خططها للقضاء على حماس، بعد أن شن مقاتلوها حملة وحشية، عبر بلدات إسرائيلية، تتاخم غزة، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز 249 آخرين كرهائن.

وبعد ذلك، شنت إسرائيل قصفا جويا مكثفا على القطاع الساحلي وكثفت حملتها البرية.

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