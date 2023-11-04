ميقاتي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان



أكد رئيس الحكومة

اللبناني نجيب ميقاتي ، اليوم "السبت" ، أولوية العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان .

وشدد ميقاتي ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم وفق ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" ،على "أولوية العمل للتوصل إلى وقف اطلاق النار في غزة لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل باستخدام الأسلحة المحرّمة دوليا للإمعان في إحداث المزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات الجنوبية".

وأشار ميقاتي إلى أن "لبنان ، الملتزم بالشرعية الدولية وتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وبالتنسيق مع

قوات الطواريء الدولية

العاملة في الجنوب (يونيفيل)، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية على ارضه وسيادته برا وبحرا وجوا".

بدوره، شدد وزير الخارجية الأمريكي على" انه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية على أن يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى".

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون اليوم ، اجتماعا تنسيقيا في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

ويعقد الوزراء بعد ذلك اجتماعا مشتركا مع الوزير بلينكن، يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.





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