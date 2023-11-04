العزّاب يشعرون بالهدوء أكثر من المتزوجين

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعتقد الكثيرون أن العُزّاب هم أشخاص غير سعداء في حياتهم ويعانون من مشكلات نفسية. لكن قد يكون العكس هو الصحيح

تشير الدكتورة نينا روبشتين أخصائية علم النفس الاجتماعي، في مقابلة مع Gazeta إلى أن المتزوجين يشعرون "بقدر أقل" من الهدوء مقارنة بالعزاب

وتقول: "العزاب، أو الأشخاص الذين يعيشون لوحدهم، ليسوا مسؤولين عن أي شخص سوى عن أنفسهم. أما النساء فغالبا ما يشعرن بالقلق من مظهرهن ويخشين من عدم جاذبيتهن ويشعرن بالتوتر عند التفكير بالخيانة الزوجية المحتملة. كما أن النساء المتزوجات غالبا ما يجدن صعوبة أكبر في الاعتناء بأنفسهن بسبب المسؤوليات العديدة الملقاة على عاتقهن، بما فيها العائلية. ومعظم الرجال المتزوجين يقلقون على المستقبل أكثر من الرجال غير المتزوجين، لأنهم مسؤولون عن الأسرة ويخشون من المرض، ويصعب عليهم الحفاظ على التوازن النفسي لأنهم يعتقدون أنهم غير قادرين على التعامل مع المشكلات والمسؤوليات العائلية"

ووفقا لها، يميل الرجال والنساء المتزوجين إلى الانفعال بسبب المشكلات العائلية، التي غالبا ما تكون بسبب الخلاف في تحقيق وتنفيذ رغبات أحدهما أكثر من الآخر، ما يجعله يفكر بأن شريكه يقلل من قيمته. وهذا يزعجه كثيرا

وتقول: "ترفض النساء في كثير من الأحيان، لهذه الأسباب، فكرة الزواج وإنجاب الأطفال وتكوين أسرة. لأنهن يخشين فقدان أنفسهم وهواياتهم والفرص التي يوفرها العيش بمفردهن. كما أن متطلبات المجتمع الكبيرة لتحقيق النجاح تجعل الكثير من الناس يشككون في أنفسهم ويتجنبون العلاقات التي تنطوي على مطالب مستمرة وتلبية معايير شريكهم"

وتشير العالمة إلى أن الطريقة الصحيحة الوحيدة للخروج من الموقف هي اعتراف المرء بنفسه كشخص حي، والتخلى عن توقعاته عن نفسه وعن شريكه وأطفاله، وإدراك أن جميعنا غير كامل. لإن هذا الشعور يساعد على تحسين العلاقات والحصول على مكافآت يستحيل على الشخص أن يحصل عليها عندما يعيش بمفرده- الدعم والشعور بالأمان والدفء العائلي والاهتمامات المشتركة