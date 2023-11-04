فاو: تراجع أسعار الأغذية عالمياً باستثناء منتجات الألبان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، بأن مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية سجل تراجعا معتدلا في تشرين الاول الماضي، بانخفاض بنسبة 0.5% عن مستواه المسجل في ايلول الماضي، باستثناء مؤشر منتجات الألبان الذي سجل ارتفاعا.وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية من السلع الغذائية المتداولة عالميا، 120.6 نقطة، أي بانخفاض بنسبة 10.9% عن قيمته في السنة السابقة.



وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.0% عن مستواه المسجل في الشهر السابق.

وانخفضت أسعار الأرز الدولية بنسبة 2.0% بفعل الطلب العالمي السلبي عموما على الواردات، بينما انخفضت أسعار القمح الدولية بنسبة 1.9 % بفضل الإمدادات الكبيرة من الولايات المتحدة واشتداد المنافسة بين المصدرين.

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية انخفاضا بنسبة 0.7% عن مستواه المسجل في أيلول الماضي، إذ أدى انخفاض أسعار زيت النخيل العالمية الناجم عن ارتفاع الإنتاج الموسمي وضعف الطلب العالمي، إلى التعويض إلى حد كبير عن ارتفاع أسعار زيت الصويا وزيت دوار الشمس وزيت بذور اللفت.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 2.2%، وإن بقي أعلى بنسبة 46.6% عن مستواه المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي.

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم تراجعا بنسبة 0.6% في ظل ضعف الطلب على الواردات، ولا سيما من شرق آسيا.