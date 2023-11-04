تقرير: خطاب نصر الله ضعيف وتنصل فيه من المسؤولية

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- نشرت صحيفة التلغراف البريطانية تقريرا ركزت فيه على جوانب الضعف في خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، ومدى حرصه على إرضاء“دافعي الرواتب في إيران غير الراغبين في مزيد من التصعيد؛ تحقيقًا لبعض المكاسب لهم وللحزب لاحقًا”.

وقال التقرير إن الخطاب، الذي حظي بانتظار وترقب غير مسبوق في الشرق الأوسط، هدف إلى إبعاد نصر الله نفسه وحزب الله، والأهم من ذلك إيران، عن أية علاقة بهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مؤكدا أن العملية الكبيرة والواسعة النطاق كانت نتيجة تخطيط وتنفيذ فلسطيني 100%، وتم التخطيط لها بسرية تامة.

وبرز أن نصر الله، الذي كان واعياً إلى أن الشارع العربي كان معلقاً على كل كلمة يقولها، ونجح في التغلب على ذلك من خلال التصريحات الخطابية التي ادعى فيها أنه ومقاتلي حزب الله شاركوا في الحرب منذ اليوم الثاني، بدا أكثر قلقاً بشأن منع توجيه ضربة استباقية ضد حزب الله في لبنان، وهو الأمر الذي تحدث عنه البعض في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية علناً بمجرد انتهاء الحرب في غزة.

وأضاف التقرير أن نصر الله تخلص من الإحراج والتسبب بالإحباط لمحور المقاومة بذكاء، مشيرًا إلى عدم الحاجة لتدخل حزب الله لأن إسرائيل لا يمكن أن تفوز بهذه الحرب، بحسب سيما شاين، المتخصصة في الشأن الإيراني وضابط المخابرات السابق في الموساد.

وأوضحت شاين: " إيران لا تريد أن تخسر أكبر وأقوى أصولها في المنطقة، خشية أن تُترك دون نفوذ جيوسياسي ورادع عسكري ضد إسرائيل. لدى إيران العديد من الوكلاء في المنطقة، لكن حزب الله هو خيارهم النووي".

ولفت التقرير إلى أن الجانب الإسرائيلي سارع بعد خطاب نصر الله إلى تجديد تهديداته لحزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان من خطأ تصعيد الحرب والكلفة الباهظة التي ستعود عليهم، رافضًا الموافقة على أية هدنة مؤقتة دون إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس.

واختتم التقرير بأن نصر الله لديه وجهة نظر مُتعقلة استطاع قراءتها واستخلاصها مما حدث في غزة من دمار وسقوط للشهداء المدنيين، كما أنه ترك الباب مواربًا حتى لا يتنفس الجميع الصعداء.