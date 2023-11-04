Saturday, 04 November 2023 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هندوراس تستدعي سفيرها في إسرائيل“للتشاور”

11/4/2023 5:13:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تيغوسيغالبا/PNN- استدعت هندوراس، الجمعة، سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بشأن ما وصفته بأنه“وضع إنساني خطير” يواجهه الفلسطينيون في غزة.

وقال وزير الخارجية إنريكي رينا على منصة إكس“في مواجهة الوضع الإنساني الخطير الذي يعانيه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، استدعت الحكومة” المبعوث روبرتو مارتينيز إلى تيغوسيغالبا“للتشاور”.

وكانت الحكومة البوليفية أعلنت الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حملة القصف المدمر التي تنفذها على قطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية“حماس” على الأراضي المحتلة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

توازيا أعلنت تشيلي وكولومبيا استدعاء سفيريهما في تل أبيب احتجاجا على“الانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنساني من جانب إسرائيل” بحسب سانتياغو و”المجزرة بحق الشعب الفلسطيني” بحسب بوغوتا.

(أ ف ب)

MENAFN04112023000205011050ID1107370883

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث