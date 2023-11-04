هندوراس تستدعي سفيرها في إسرائيل“للتشاور”

(MENAFN
- Palestine News Network )
تيغوسيغالبا/PNN- استدعت هندوراس، الجمعة، سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بشأن ما وصفته بأنه“وضع إنساني خطير” يواجهه الفلسطينيون في غزة.
وقال وزير الخارجية إنريكي رينا على منصة إكس“في مواجهة الوضع الإنساني الخطير الذي يعانيه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، استدعت الحكومة” المبعوث روبرتو مارتينيز إلى تيغوسيغالبا“للتشاور”.
وكانت الحكومة البوليفية أعلنت الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حملة القصف المدمر التي تنفذها على قطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية“حماس” على الأراضي المحتلة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
توازيا أعلنت تشيلي وكولومبيا استدعاء سفيريهما في تل أبيب احتجاجا على“الانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنساني من جانب إسرائيل” بحسب سانتياغو و”المجزرة بحق الشعب الفلسطيني” بحسب بوغوتا.
(أ ف ب)
MENAFN04112023000205011050ID1107370883
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.