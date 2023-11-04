هندوراس تستدعي سفيرها في إسرائيل“للتشاور”

MENAFN - Palestine News Network ) تيغوسيغالبا/PNN- استدعت هندوراس، الجمعة، سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بشأن ما وصفته بأنه“وضع إنساني خطير” يواجهه الفلسطينيون في غزة.

وقال وزير الخارجية إنريكي رينا على منصة إكس“في مواجهة الوضع الإنساني الخطير الذي يعانيه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، استدعت الحكومة” المبعوث روبرتو مارتينيز إلى تيغوسيغالبا“للتشاور”.

وكانت الحكومة البوليفية أعلنت الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حملة القصف المدمر التي تنفذها على قطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية“حماس” على الأراضي المحتلة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

توازيا أعلنت تشيلي وكولومبيا استدعاء سفيريهما في تل أبيب احتجاجا على“الانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنساني من جانب إسرائيل” بحسب سانتياغو و”المجزرة بحق الشعب الفلسطيني” بحسب بوغوتا.

(أ ف ب)