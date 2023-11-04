الجيش الإسرائيلي: إنذار خاطئ في إيلات

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/pnn- بعد أن دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم السبت، في مدينة إيلات جنوبي البلاد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تم رصد "هدف مشكوك به اقترب من إسرائيل، بعد تحقيق، اتضح أنه إنذار خاطئ".

ويُذكر أن إيلات أصبحت مؤخرا هدفا للمقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، وكذلك للحوثيين في اليمن، من خلال إطلاق صواريخ ومسيّرات.

وكان قد قال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه، ظهر الثلاثاء في منتصف الأسبوع، إن الانفجارات في إيلات هي بسبب اعتراض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخ أرض – أرض و"تهديد جوي" بالبحر الأحمر، فيما ذكر الحوثيون أنهم أطلقوا دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيّرة على "أهداف للعدو".

واعترض الجيش الإسرائيلي الصاروخ بواسطة منظومة "حيتس" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى، وذلك لأول مرة. ونقل موقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "جهاز الأمن سيدرس أيضا الرد ضد الحوثيين أو ميليشيات تنشط من قِبل إيران".

وتوعّدت القوات المسلحة في اليمن بالمزيد من عمليات إطلاق الصواريخ أو الطائرات المسيّرة نحو جنوبي إسرائيل.



