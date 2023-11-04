الجيش الإسرائيلي: إنذار خاطئ في إيلات

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/pnn- بعد أن دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم السبت، في مدينة إيلات جنوبي البلاد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تم رصد "هدف مشكوك به اقترب من إسرائيل، بعد تحقيق، اتضح أنه إنذار خاطئ".
ويُذكر أن إيلات أصبحت مؤخرا هدفا للمقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، وكذلك للحوثيين في اليمن، من خلال إطلاق صواريخ ومسيّرات.
وكان قد قال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه، ظهر الثلاثاء في منتصف الأسبوع، إن الانفجارات في إيلات هي بسبب اعتراض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخ أرض – أرض و"تهديد جوي" بالبحر الأحمر، فيما ذكر الحوثيون أنهم أطلقوا دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيّرة على "أهداف للعدو".
واعترض الجيش الإسرائيلي الصاروخ بواسطة منظومة "حيتس" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى، وذلك لأول مرة. ونقل موقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "جهاز الأمن سيدرس أيضا الرد ضد الحوثيين أو ميليشيات تنشط من قِبل إيران".
وتوعّدت القوات المسلحة في اليمن بالمزيد من عمليات إطلاق الصواريخ أو الطائرات المسيّرة نحو جنوبي إسرائيل.
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