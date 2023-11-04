الاحتلال يقصف مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.
أتى ذلك بعد استهداف الاحتلال مدرسة أسامة بن زيد بمنطقة الصفطاوي التي تؤوي عشرات النازحين شمال القطاع مباشرة بقذائف الدبابات، مما أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة آخرين.
وتعرض مخيم جباليا لمجزرتين إسرائيليتين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أسفرتا عن استشهاد وإصابة ما يزيد عن 400 فلسطيني.
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