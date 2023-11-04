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الاحتلال يقصف مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا

11/4/2023 5:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.


أتى ذلك بعد استهداف الاحتلال مدرسة أسامة بن زيد بمنطقة الصفطاوي التي تؤوي عشرات النازحين شمال القطاع مباشرة بقذائف الدبابات، مما أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة آخرين.


وتعرض مخيم جباليا لمجزرتين إسرائيليتين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أسفرتا عن استشهاد وإصابة ما يزيد عن 400 فلسطيني.


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