تعاني من الخمول؟- نصائح ذهبية للتغلب عليه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الإجهاد العام والشعور بآلام في الجسم والخمول أحد أبرز الأعراض التي تواجه الكثيرين في الفترة الحالية، نتيجة ضغوط العمل والحياة وطبيعة الطعام والشراب الذي يتناوله الشخص، فضلًا عن نمط الحياة اليومي المتبع.

نصح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، بمجموعة من النصائح الذهبية لمواجهة الشعور بالخمول والاجهاد، والتي تشمل ما يلي:

1- ممارسة الرياضة: ينصح بالاهتمام بممارسة التمارين الرياضية، حيث تزيد من قدرة الجسم على تحمل الإجهاد وتقلل من الشعور بالتعب.

2- تقليل تناول المشروبات الغنية بالكافيين: حيث ينصح بتقليل استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها تؤثر سلبًا على المدى الطويل.

3- الحصول على قسط كافٍ من النوم: يلعب النوم دورًا هامًا في حالة الجسم ومستوى النشاط العام. لذا، ينصح بالحرص على الحصول على ساعات نوم كافية لتقليل آلام الجسم وتعزيز النشاط العام.

4- ممارسة تمارين الاسترخاء: ينصح بممارسة تمارين يومية خاصة بالاسترخاء، حيث تساعد على تحرير العضلات من الضغط الشديد وتقليل الآلام المتوقعة.

5- تناول الطعام الصحي: يُوصى بالاهتمام بتناول الطعام الصحي الغني بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

6- التخلص من السمنة: يعتبر السمنة السبب الرئيسي في آلام الجسم والشعور بالإجهاد السريع، لذا يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة للتخلص من الوزن الزائد.

7- شرب كميات كافية من الماء: يرتبط تناول كميات كافية من الماء بتخفيف آلام الجسم والتخلص من الإجهاد العام، لذا يُنصح بالاهتمام بشرب الكمية المناسبة من الماء للحصول على الترطيب الكامل.

8- الحركة الدائمة: يُوصى بنشاط الجسم والحركة المستمرة لتجنب الكسل والرغبة في الراحة. يُمكن مثلاً ممارسة المشي اليومي أو الجري للمساهمة في التغلب على آلام الجسم.

9- تقليل تناول السكريات: يُشدد على أهمية تقليل استهلاك السكريات، حيث تعتبر السبب الرئيسي في الشعور بالخمول وآلام الجسم.

10- تقليل تناول النشويات والأكلات ذات السعرات الحرارية العالية: يُنصح بتقليل تناول النشويات والأطعمة سريعة التحضير ذات السعرات الحرارية العالية، حيث يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الجسم.

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